Neue API-Anlage von Piramal Pharma Solutions in Kanada geht in Betrieb; erste Produktionsläufe erfolgreich abgeschlossen

Teil der 30-Millionen-CAD-Investition des Unternehmens in den Standort Aurora, Kanada

Erste Projekte im klinischen und kommerziellen Maßstab wurden erfolgreich abgeschlossen

Neue Anlage umfasst Reaktorsätze, Filtrations- und Trocknungsmöglichkeiten

MUMBAI, Indien, 19. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Der Geschäftsbereich Pharma Solutions von Piramal Pharma Limited, ein führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), gab heute bekannt, dass eine neue Anlage für pharmazeutische Wirkstoffe (API) am Standort des Unternehmens in Aurora, Ontario, in Betrieb genommen wurde und die ersten Produktionsläufe erfolgreich abgeschlossen hat.