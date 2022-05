Der Abstieg der Aktie begann bereits im Jahr 2015 und nach einem Verlaufshoch von knapp 100 US-Dollar, über diesen Zeitraum hinweg ging es stetig mit den Notierungen talwärts, den Höhepunkt erreichte WBA schließlich im Oktober 2020 mit einem Abschlag auf 33,36 US-Dollar. Zwar konnte anschließend ein Rücklauf in den Bereich von 57,05 US-Dollar vollzogen werden, an der Gesamtlage hat dies allerdings nur wenig geändert. Nur wenig später geriet die Aktie wieder unter Druck. Die neuerlichen Verluste sind unter anderem auf die Auflösung einer SKS-Formation bestehend seit Sommer letzten Jahres zurückzuführen.

SKS-Formation aktiviert

Die erfolgreiche Auflösung der Formation hat Abwärtspotenzial zunächst an 37,45 und darunter an die Corona bedingten Tiefstände von 33,36 US-Dollar ausgelöst. Interessierte Anleger könnten sich über entsprechende Scheine eindecken und an der Fortsetzung der Talfahrt überdurchschnittlich partizipieren. Eine bullische Ausgangslage lässt sich dagegen derzeit nicht ableiten, ein derartiges Szenario käme erst unterhalb von 47,16 US-Dollar in Betracht und könnte anschließend Zugewinne an 51,89 und rund 55,00 US-Dollar bereithalten.