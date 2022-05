HZG Group erhöht Kapital des 'HZG Additive Manufacturing Tech Fund' auf 60 Mio. Euro

Lichtenfels/Coburg (ots) -



- Venture-Capital-Fonds von ursprünglich 50 Millionen Euro wenige Monate nach

First Closing deutlich überzeichnet

- Investorenkreis aus erfahrenen Unternehmern und bedeutenden Family Offices

- 3D-Druck Pioniere Kerstin Herzog und Frank Carsten Herzog schaffen

Perspektiven für Start-ups in der Frühphase: Kapital, Erfahrung und Netzwerk



Nur wenige Monate nach Verkündung des Starts können die 3D-Druck-Förderer der

HZG Group einen weiteren Meilenstein verkünden: Der mit einem Volumen von 50

Millionen Euro angekündigte HZG Additive Manufacturing Tech Fund ist geschlossen

und deutlich überzeichnet. Das Zeichnungskapital wurde auf die mögliche

Obergrenze von 60 Millionen Euro erhöht.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nach dem Startinvestment der Branchenpioniere Kerstin Herzog und Frank CarstenHerzog über 25 Millionen Euro haben bedeutende Family Offices sowie erfahreneUnternehmer und Investoren die übrigen Anteile des Fonds gezeichnet. DieInvestorengruppe ist von der Anlagestrategie des Fonds und dem Potential derEntwicklungen im Industriebereich der Additiven Fertigung (3D-Druck) überzeugt.Frank Carsten Herzog, Gründer und Geschäftsführer der HZG Group, sagt: "Wirwaren sicher, Investoren für unser Angebot gewinnen zu können. Es hat uns dabeipositiv überrascht, dass wir den Fonds derart schnell schließen konnten. Wirsind in der glücklichen Lage, einen handverlesenen Investorenkreiszusammengebracht zu haben, mit dem wir uns intensiv werden austauschen können.Mit gebündelter Erfahrung, nachweislicher Erfolgsbilanz und Zugang zu einerexzellenten 3D-Druck-Infrastruktur wollen wir junge Unternehmer effektivunterstützen und auf das nächste Level bringen, um sie als Industriepartner zuetablieren."Unternehmer Rolf Schwind, einer der Investoren des HZG-Fonds, sagt: "AlsTechnologieführer bei Augenlasersystemen arbeitet SCHWIND eye-tech solutionsständig an innovativen Lösungen. Additive Technologien erlauben uns dabei,unsere Hightech-Produkte neu und besser zu denken. Die klare Ausrichtung desHZG-Fonds auf 3D-Druck und die Erfahrung von Frank Carsten Herzog und KerstinHerzog als Pioniere auf diesem Gebiet haben mich überzeugt, weiter in diesesZukunftsthema zu investieren."Als Venture Capital-Investor beteiligt sich die HZG Group in der Frühphase (abSeries A) an innovativen Start-ups vornehmlich aus Deutschland, Österreich undder Schweiz. Im Investmentfokus stehen alle Bereiche der Additiven Fertigung undden angrenzenden Industrie-Feldern: von Maschinen und Verfahren über Anwendungenund Dienstleistungen im Kontext der Industrie 4.0, wie zum Beispiel MachineLearning, Robotik, Automation, Internet of Things (IoT) und KI-Anwendungen.