HABANOS, S.A. FÜHRT COHIBA 55 ANIVERSARIO EDICIÓN LIMITADA WELTWEIT EIN

Die Präsentation fand im Vertriebsgebiet von Phoenicia T.A.A. Cyprus statt und wurde in einem hybriden Format mit physischen Veranstaltungen in neun Ländern (Zypern, Griechenland, Irak, Elfenbeinküste, Jordanien, Kuwait, Libanon, Saudi-Arabien und Nigeria) abgehalten. An den virtuellen Events konnten alle Fans auf der ganzen Welt teilnehmen, die die Markteinführung live miterleben wollten.

Mehr als 2.000 Benutzer registrierten sich auf der Plattform www.cohiba55.com , um die Markteinführung aus erster Hand zu erleben, und rund 1.000 Gäste nahmen an den physischen Veranstaltungen teil und waren damit die ersten, die in den Genuss dieser exklusiven Cohiba Edición Limitada kamen.

Ernesto González, Operativer Marketingleiter von Habanos, S.A., der nach Limassol in Zypern reiste, um eine der Veranstaltungen selbst vor Ort mitzuerleben, erklärte: „Es ist eine Freude, hier zu sein und das Jubiläum der renommiertesten Marke der Welt für Premium-Zigarren zu feiern. In den letzten 55 Jahren haben wir unter der Marke Cohiba ein bis ins Detail durchdachtes Portfolio für die anspruchsvollsten Liebhaber entwickelt. Außerdem hat Cohiba die Innovation und Entwicklung von Spezialprodukten vorangetrieben, die in sehr limitierten Auflagen und mit sehr exklusivem Charakter auf den Markt gebracht werden." Mohammed Zeidan, der Präsident von Phoenicia Trading, betonte: „Cohiba ist Tradition, ist Kultur, ist Geschichte, ist Kuba".