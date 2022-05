Qualys erweitert seine Cloud-Plattform um die neue Lösung Custom Assessment and Remediation

München (ots) - Die Lösung öffnet die Qualys Cloud-Plattform, damit

Sicherheitsteams schnell auf Zero-Day-Bedrohungen reagieren und

Compliance-Audits an eigenen, maßgeschneiderten Anwendungen durchführen können



Qualys, Inc (http://www.qualys.com/) . (NASDAQ: QLYS

(https://investor.qualys.com/) ), Pionier und führender Anbieter für

cloudbasierte IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, stellt seine neue

Lösung Qualys Custom Assessment and Remediation vor. Mit ihr öffnet Qualys seine

Cloud-Plattform, um Sicherheitsarchitekten die Verwendung benutzerdefinierter

Skripte zu ermöglichen, die sich nativ in andere Anwendungen von Qualys

integrieren lassen. Die neue Lösung verkürzt die Reaktionszeiten erheblich, da

sie die Sicherheitsteams befähigt, Workflows zu steuern, eigene,

maßgeschneiderte Anwendungen abzusichern und Sofortmaßnahmen zur Abwehr von

Bedrohungen wie etwa Zero-Day-Angriffen zu ergreifen.