Grünes Licht für 10-Millionen-Hilfstopf für deutsche Fischer

HAMBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Die Fischer an Nord- und Ostsee können auf Bundeshilfe von bis zu 35 000 Euro je Betrieb zur Entlastung bei den hohen Treibstoffkosten hoffen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages gab am Donnerstag grünes Licht für ein entsprechendes Hilfspaket im Volumen von 10 Millionen Euro, wie der SPD-Abgeordnete Frank Junge mitteilte.

Der Deutsche Fischerei-Verband reagierte erfreut: "Die Mittel werden dringend gebraucht, um drohende Insolvenzen durch den dramatischen Anstieg der Betriebskosten in Folge der Ölpreisexplosion abzuwenden und die Marktversorgung weiterhin zu sichern", heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. Jetzt komm es darauf an, dass die nachgelagerten Dienststellen den Beschluss "schnellstmöglich" umsetzen, sagte Verbandspräsident Gero Hocker, der für die Regierungspartei FDP im Bundestag sitzt. "Darauf werden wir sehr genau achten."