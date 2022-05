ZUSAMMENARBEIT VON ABL UND ODIMMA THERAPEUTICS IM BEREICH DER PERSONALISIERTEN KREBSIMMUNTHERAPIE

Krebs ist weltweit eine der Hauptursachen für Tod und Morbidität. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stieg die Krebsbelastung im Jahr 2020 auf 19,3 Millionen neue Fälle an und führte zu 10 Millionen Todesfällen(1). Eine der größten Herausforderungen bei der Krebsbehandlung ist die Verbesserung der aktuellen Immuntherapien. Die Anpassung der medizinischen Behandlung an die jeweiligen Tumoreigenschaften der einzelnen Patienten ist einer der vielversprechendsten Ansätze auf diesem Gebiet.

Dr. Jean-Marc Limacher, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Odimma Therapeutics, erklärt:

„Die Herstellung unserer Viruskomponente stellt den ersten pharmazeutischen Schritt bei der Entwicklung von ODI-2001 dar, unserer personalisierten Krebsimmuntherapie, die bald klinisch angewandt wird. Wir vertrauen im höchsten Maße auf das umfangreiche und langjährige Know-how von ABL in der Bioproduktion von therapeutischen Viren".

Patrick Mahieux, geschäftsführender Direktor von ABL Europe, meint:

„Wir sind stolz darauf, mit Odimma zusammenzuarbeiten und dank unserer langjährigen Erfahrung in der Herstellung von viralen Vektoren dazu beizutragen, Lösungen für die am schwierigsten zu behandelnden Krebsarten zu finden."

(1) Quelle: WHO, Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC), Medienzentrum – 15. Dez. 2020 - Latest global cancer data: Cancer burden rises to 19.3 million new cases and 10.0 million cancer deaths in 2020 – IARC (who.int)

ÜBER ABL, EIN UNTERNEHMEN DES INSTITUT MERIEUX

ABL ist ein reines Auftragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CDMO), das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Viren für Impfstoffkandidaten, Gen- und Krebstherapien spezialisiert hat. ABL hat sich das Ziel gesetzt, GMP-gemäße virale Vektoren von der Entwicklung bis zur Marktreife zu liefern und somit zum Erfolg der Immuntherapie-Innovationen seiner Kunden beizutragen. Zu den CDMO-Dienstleistungen von ABL gehören die Herstellung von Bulkware-Arzneimitteln, die Abfüllung/Fertigstellung von Arzneimitteln, die Entwicklung von Prozessen und Assays sowie bioanalytische Tests.