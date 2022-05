SOMATEX feiert 30 Jahre Innovation

Berlin (ots) - SOMATEX, ein führendes Unternehmen im Bereich der Biopsiemarker

und Lokalisierungstechniken, feiert in diesen Tagen sein 30-jähriges Jubiläum.

Das 1992 von Frank Kniep gegründete und 2021 von Hologic übernommene Unternehmen

entwickelt hochwertige minimal-invasive Einweginstrumente, die Diagnosen und

Therapien unter Ultraschall, MRT und Röntgen erleichtern - am Puls der

Bedürfnisse der PatientInnen parallel zur Weiterentwicklung der bildgebenden

Verfahren.



Leidenschaft und Expertise





"Entscheidend für den Erfolg von SOMATEX war und ist die intensiveZusammenarbeit mit Anwendern, Forscherinnen und Forschern, unsere technischeExpertise und die enge Zusammenarbeit mit unserem Lieferantennetzwerk. Sokonnten aus Ideen Produkte wie der 3D Marker Tumark Vision werden, dessenhervorragende Sichtbarkeit im Ultraschall in der klinischen Anwendung unteranderem in Studien der Kliniken Essen Mitte und der Berliner Charité alshervorragend bewertet wird.[1] Und nun arbeiten wir daran, die umfassendenMöglichkeiten der Hologic-Welt mit unseren zu kombinieren, um neue Projekte ineinem ganz anderen Rahmen umzusetzen", erläutert Dirk Hornscheidt,Innovationsmanager bei SOMATEX."Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist in den letzten 30 Jahren starkgewachsen. Wir sind stolz, heute als ein diverses Team aus frischenBerufsanfängerInnen, erfahrenen MitarbeiterInnen und langjährigen ExpertInnenaufzutreten", erklärt Sophie Melzer, Head of R&D und Innovation bei SOMATEX."Ein hohes Maß an Leidenschaft, Eigeninitiative und enger Teamarbeit stehthinter jeder Entwicklung und zeichnet unsere Produkte aus. Zu dem Herzensproduktdes Teams zählt zum Beispiel der Intra-Uterine-Shunt (IUS) für Föten mitobstruktiven Harnwegsstörungen. Die Überlebensrate mit dem IUS liegt deutlichhöher als bei anderen Methoden. Die Ergebnisse einer Studie zeigen zudem einenormale Nierenfunktion bei 72% der Neugeborenen.[2] So etwas bewegt undmotiviert uns auf einer persönlichen Ebene."Erstklassige Lösungen vom Screening bis zur Therapie"Mit der Übernahme von SOMATEX haben wir unser Markierungs- undLokalisierungs-Portfolio enorm gestärkt, welches heute ein fester Bestandteilder Brustkrebsbehandlung ist. Anwenderinnen und Anwender erhalten nun an nahezujedem Punkt unseres Breast Continuum of Care, hier mit Fokus auf densenologischen Behandlungspfad, Lösungen aus einer Hand. Insbesondere diehervorragende Sichtbarkeit der neusten SOMATEX 3D Marker im Ultraschall inVerbindung mit der führenden Supersonic Mammasonographie von Hologic sind einperfektes Beispiel für die gewonnenen Synergien", sagt Wouter Peperstraete,