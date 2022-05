Dr.-Ing. Philipp Nellessen zum Vorsitzenden des DEBRIV-Vorstandes gewählt

Berlin / Radebeul (ots) - Dr.-Ing. Philipp Nellessen ist neuer Vorsitzender des

Deutschen Braunkohlen-Industrie-Vereins (DEBRIV). Die Mitgliederversammlung

wählte ihn im Rahmen des diesjährigen Braunkohlentages, der an diesem Donnerstag

in Radebeul stattfand, in das Amt. Nellessen ist Teil des Vorstandsteams der

Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG). Dr. Lars Kulik hat weiterhin das Amt des

stellvertretenden Vorsitzenden inne.



Der DEBRIV verabschiedete zudem den bisherigen Vorsitzenden Dr. Helmar Rendez

und dankte ihm für die langjährige erfolgreiche Arbeit. Rendez gehörte seit 2016

dem Vorstand des Verbandes an und war von 2018 bis 2022 dessen Vorsitzender.