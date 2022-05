EnWave wird die Finanzergebnisse für das zweite Quartal im Geschäftsjahr 2022

Vancouver, B.C., 19. Mai 2022. EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) („EnWave”, oder das „Unternehmen” - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/ ), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Vakuum-Mikrowellen-Dehydrationstechnologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das am 31. März 2022 endenden zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022 am Donnerstag, dem 26. Mai 2022, nach Marktschluss veröffentlichen wird. Der Bilanzabschluss und Lagebericht (MD & A) werden am späten Abend (Zeit in Vancouver) auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Das Unternehmen hat eine Telefonkonferenz geplant, um die Ergebnisse für das zweite Quartal im Geschäftsjahr 2022 und seine Geschäftsaussichten am Freitag, den 27. Mai 2022 um 7:00 Uhr PST (10:00 Uhr Zeit der Ostküste, 16:00 Uhr MESZ) zu erörtern. Brent Charleton, Chief Executive Officer, und Dan Henriques, Chief Financial Officer, werden EnWaves werden die Telefonkonferenz sowie eine Frage-und-Antwort-Runde leiten.

Details zur Telefonkonferenz:

Datum: 27. Mai 2022 Zeit: 7:00 am PST / 10:00am EST (16:00 Uhr MEZ) Teilnehmerzugang: 1-877-407-2988 (gebührenfrei) Webcast: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=J8fQb02 ...

Über EnWave

EnWave ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Innovation und Anwendung der Vakuum-Mikrowellentrocknung. Von seinem Hauptsitz in Vancouver, BC, aus hat EnWave ein solides Portfolio an geistigem Eigentum entwickelt, seine Radiant Energy Vacuum (REV)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee in eine bewährte, konsistente und skalierbare Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisindustrie umgewandelt, die herkömmliche Trocknungsmethoden in Bezug auf Effizienz, Kapazität, Produktqualität und Kosten deutlich übertrifft.