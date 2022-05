Suvoda führt einen flexiblen Ansatz zur Vereinfachung des Einwilligungsmanagements ein und erhöht die Transparenz und Kontrolle in klinischen Studien

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Das neue eConsent geht von der EarlyAdopter-Phase in die allgemeine Verfügbarkeit über und verbindet sich mit derIRT-Technologie, um Patienten und Ärzten zu helfen, die Anforderungen komplexerklinischer Studien reibungsloser zu bewältigenSuvoda LLC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3539687-1&h=2096947261&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3539687-1%26h%3D997182651%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.suvoda.com%252F%253Futm_source%253Dpress-release%2526utm_medium%253Dweb%2526utm_content%253Deconsent-press-release%26a%3DSuvoda%2BLLC&a=Suvoda+LLC) , ein globales Technologieunternehmen für klinische Studien,das sich auf komplexe Studien in therapeutischen Bereichen wie Onkologie,Zentralnervensystem (ZNS) und seltene Krankheiten spezialisiert hat, gab heutedie breite Verfügbarkeit von eConsent als Teil seiner einheitlichen Plattformbekannt. eConsent stellt eine vereinfachte Lösung bereit, die klinischenStudienteams eine bessere elektronische Kontrolle des Einwilligungsprozessesbietet. eConsent ermöglicht die Fernüberwachung und die Nachverfolgung vonEinverständniserklärungen, Screening- und Randomisierungsdaten an einem Ort -dies erhöht die Echtzeittransparenz, die Benutzerfreundlichkeit und dieEffizienz, während gleichzeitig das regulatorische Risiko gesenkt und dieBelastung durch erneute Einverständniserklärungen während der gesamtenklinischen Studie verringert wird.Phase-III-Studien - insbesondere für lebensrettende Therapien - können mehrereJahre dauern und im Verlauf der Studie werden zahlreiche Änderungen an derBehandlung vorgenommen. Diese Studien weisen derzeit die höchstenProtokollabweichungen auf. Laut dem Impact Report des Tufts Center for the Studyof Drug Development vom Januar/Februar 2022 verlängern Protokolle mit drei odermehr Änderungen die geplante Dauer einer Behandlung um durchschnittlich dreiWochen, was zu einer erhöhten Belastung der Studienteams und einem höherenFehlerrisiko führt. Suvoda hat eine leicht zugängliche Lösung entwickelt, mitder Einwilligungsdokumente auf einfache Weise elektronisch erfasst undgespeichert werden können. Sie bietet eine Echtzeittransparenz undFernüberwachung, die sowohl potenzielle Probleme mit einer erneutenEinwilligung, die sich im Laufe der Zeit ergeben können, als auchInspektionsergebnisse im Zusammenhang mit dem gesamten Prozess derEinwilligungserklärung minimiert."Die Einwilligung ist ein kontinuierlicher Prozess, der während der gesamtenklinischen Studie eines Patienten wiederholt werden muss, und kein Unternehmen