NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Ausverkauf am New Yorker Aktienmarkt zur Wochenmitte stehen auch am Donnerstag die Kurse weiter unter Druck. Die Sorgen, dass die starken Preissteigerungen und steigende Zinsen die Unternehmen immer mehr belasten, scheinen sich am Markt durchzusetzen. Am Donnerstag veröffentlichte Konjunkturdaten passten in dieses Bild. So trübte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Mai überraschend deutlich ein. Zudem gingen die Hausverkäufe im April stärker zurück als erwartet.

Der Dow Jones Industrial fiel am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit März 2021. Knapp zwei Stunden vor Börsenschluss verlor der Leitindex noch 0,66 Prozent auf 31 282 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,43 Prozent auf 3907 Punkte.