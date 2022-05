Sowohl an den Finanzmärkten als auch in der Geopolitik erleben wir derzeit tektonisches Beben - und dabei hängt alles mit allem zusammen und übt eine gegenseitige Wechselwirkung aus: So hat Russlands Invasion der Ukraine die Inflation weiter angefacht und verstetigt. Darauf wiederum reagieren die Notenbanken (vor allem die Notenbank der USA) durch eine rigidere Geldpolitik, die wiederum zu tektonischen Beben an den Finanzmärkten führt. In China versucht Xi Jinping offensichtlich das Reich der Mitte immer mehr von der westlichen Welt zu entkoppeln (mit dem Bündnispartner Russland) - Indiz für einen bereits begonnenen System-Kampf gegen die USA. Keine Frage: die ruhigen Zeiten an Finanzmärkten und Politik sind vorbei - doch kein "Ende der Geschichte" (Francis Fukujama)..

