PostEra führt KI-gesteuerte Zusammenarbeit zur Entwicklung antiviraler Therapeutika mit anfänglicher NIH-Finanzierung in Höhe von 68 Millionen Dollar an

BOSTON, 19. Mai 2022 /PRNewswire/ -- PostEra, ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf maschinelles Lernen für die präklinische Arzneimittelentdeckung spezialisiert hat, gab heute eine mehrjährige Zusammenarbeit mit den National Institutes of Health bekannt, um antivirale Therapeutika auf Basis kleiner Moleküle zu entwickeln, die Pandemien verhindern sollen. Das Zentrum erhält eine Anschubfinanzierung von 68 Millionen Dollar. PostEra leitet diese Initiative gemeinsam mit der Drugs for Neglected Diseases Initiative, einer weltweit tätigen Wohltätigkeitsorganisation, die sich auf die Entwicklung von Arzneimitteln für einen weltweit gerechten Zugang spezialisiert hat, und dem Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Als Teil des National Institute of Health's National Institute of Allergy and Infectious Diseases Antiviral Program for Pandemics zielt das KI-gesteuerte Konsortium Structure-Enabled Antiviral Platform (ASAP) darauf ab, Dutzende von Leitverbindungen gegen wichtige Viren zu entdecken, die für eine Pandemie von Bedeutung sind, z. B. Flaviviren (die für endemische Krankheiten wie Dengue und Zika verantwortlich sind), Pikornaviren (einschließlich potenziell schwächende Enteroviren sowie andere Erkältungsviren) und Coronaviren. ASAP wird außerdem drei IND-fertige Kandidaten liefern, die im Falle eines Virusausbruchs sofort für die klinische Prüfung bereitstehen, so dass künftige Pandemien aufgehalten werden können, bevor es zu schweren Ausbrüchen kommt. Das Konsortium setzt sich dafür ein, die daraus resultierenden antiviralen Medikamente weltweit und gleichberechtigt zugänglich zu machen, damit keine Patientengruppe zurückbleibt.