(PLX AI) – AMAT Q2 gross margin 46.9%.Q2 operating margin 30.3%Q2 EPS USD 1.74Q2 sales USD 6,250 million vs. estimate USD 6,375 millionQ2 adjusted EPS USD 1.85 vs. estimate USD 1.9Q2 operating income USD 1,890 million vs. estimate USD 1,970 …

Applied Materials Q2 Earnings Below Expectations; Q3 Guidance Misses as Well; Shares Fall

