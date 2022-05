Emir von Katar und Minister zu Besuch in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt an diesem Freitag (13.45 Uhr) den Emir von Katar, Scheich Tamim Bin Hamad Al Thani, zu einem Gespräch. Im Anschluss (15.00 Uhr) ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Der Emir des Golfstaats befindet sich auf einer mehrtägigen Reise durch mehrere europäische Länder. Am Vormittag (9.00 Uhr) will er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue treffen.

Neben dem Emir reisen nach katarischen Angaben auch Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Energieminister Saad Scharida al-Kaabi, Finanzminister Ali bin Ahmed al-Kuwari und Handelsminister Mohammed bin Hamad Al Thani an.