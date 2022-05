BioVaxys gibt Standort und Hauptprüfer für die erste klinische Studie seines Impfstoffs gegen Eierstockkrebs bekannt und schließt eine zweite Vereinbarung zur Bereitstellung von Tumorzellen ab

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - BioVaxys Technology Corp. (CSE:

BIOV; FRA: 5LB; OTCQB: BVAXF )("BioVaxys" oder "da Unternehmen") hat heute

bekannt gegeben, dass eine Übereinkunft mit Hospices Civils de Lyon, Frankreich

("HCL") erzielt wurde, die Phase-I-Studie von BVX-0918, dem autologen

haptenisierten Tumorzellimpfstoff des Unternehmens für Eierstockkrebs im

Spätstadium, an diesem Klinikum durchzuführen. HCL hat sich außerdem

verpflichtet, BioVaxys chirurgisch entfernte Tumoren von

Eierstockkrebs-Patientinnen der Stufe III/Stufe IV, die sich im Krankenhaus

behandeln lassen, zur Verfügung zu stellen, um dem Unternehmen die Durchführung

von Herstellungstests zu ermöglichen. BioVaxys bereitet sich zusammen mit seinem

Partner in der EU ProCare Health aus Barcelona, Spanien, darauf vor, die

klinische Phase-I-Studie mit BVX-0918 im Laufe dieses Jahres durchzuführen.



Das HCL ist ein öffentliches Krankenhaus und das zweitgrößte

Universitätskrankenhaus Frankreichs. Es ist ebenfalls ein führender Standort für

klinische Studien in der EU. Das Hospices Civils de Lyon ist ein Dreh- und

Angelpunkt des Gesundheitssystems im Großraum Lyon, einem der wichtigsten

Biotechnologie- und Gesundheitsmärkte in Europa.