Noch im Anfangsstadium befindet sich die Aktie von Arcadia Minerals. Die Australier gehören noch zur Kategorie der Lithium-Explorer und entwickeln das Bitterwasser-Projekt in Namibia. Nun meldete das Unternehmen Ergebnisse von Bohrungen an dem Vorkommen. Dabei wurden die Resultate von 32 des insgesamt 64 Bohrlöcher umfassenden Explorations-Programms veröffentlicht. Bemerkenswert: In allen Fällen traf Arcadia Minerals dabei auf Lithium, wobei die Löcher bis maximal in eine Tiefe von nur 9,6 Meter reichten.

Dementsprechend wächst auch die Pipeline an Batteriefabriken, die die Autohersteller versorgen wollen. Laut Markdaten von Benchmark Minerals wurden die Kapazitäten seit Anfang 2021 mehr als verdoppelt. Diese Fabriken benötigen Lithium, dass bei den Batterien nicht zu ersetzen ist. Dementsprechend ist auch der Run auf Lithium-Miner und Hersteller groß. Zuletzt erlebte die Aktie von Lithium Americas eine große Nachfrage und konnte von Anfang März bis Mitte April um über 50% zulegen, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam. Im vergangenen Jahr wurden mehrere fortgeschrittene Lithium-Developer übernommen wie beispielsweise Neo-Lithium. Als Käufer treten dabei meist chinesische Unternehmen auf. Das Reich der Mitte ist der größte Markt für Elektroautos und beherbergt eine ganze Reihe von heimischen wie international aufgestellten Produzenten.

Während der globale Automarkt für Verbrenner darbt, läuft es für die Anbieter von Elektroautos wie geschmiert. Tesla ist dabei nur eines von vielen Beispielen: Die Produktion wächst rasant, obwohl im ersten Quartal die neue Fabrik bei Berlin erst hochgefahren werden musste. Der US-Elektroautobauer meldete einen Umsatz von 18,8 Milliarden Dollar, ein Plus von satten 81%. Die Zahl der ausgelieferten Autos lag bei 310.048 und damit rund 68% höher als im Vorjahresquartal. Ähnlich rapide Wachstumszahlen zeigen auch die etablierten Hersteller bei ihren elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Schon lange sind sie voll ins Wettrennen mit dem Elektroauto-Pionier eingestiegen und kämpfen um Marktanteile.

Der Lithium-Preis hat in den vergangenen Wochen neue Höhen erreicht, die Nachfrage aus der Elektroautoindustrie ist dank Tesla und Co. ungebrochen hoch. Arcadia Minerals präsentierte nun Bohrergebnisse von seinem Lithium-Projekt in Nambia, die für einen deutliche Vergrößerung des Vorkommens sorgen könnten.

