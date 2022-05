Beko wird nun mit den neun Gewinnern des Wettbewerbs sowie mit den Gewinnern des Beko Special Awards zusammenarbeiten, um ihre Produkte mit dem führenden europäischen Accelerator Startup Wise Guys auf den Markt zu bringen. Hinzu kommt ein Preispool von 50.000 €, der an die Gewinner ausgezahlt wurde.

Die Veranstaltung stand Unternehmern und innovativen Denkern aus ganz Europa offen und zog über fünfhundert Teilnehmer aus 70 Ländern an, die einzigartige und praktische Lösungen für einige der größten Umweltprobleme im Zusammenhang mit dem Klimawandel, dem Wassermanagement und der Kreislaufwirtschaft entwickelt haben.

LONDON, 20. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Beko, eine der drei führenden großen Haushaltsgerätemarken in Europa, hat die Gewinner ihres Hack the Normal – Sustainability -Events bekannt gegeben.

Beko-Hackathon "Hack the Normal Sustainability" macht Kraft der Kreativität und Zusammenarbeit deutlich

