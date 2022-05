Apple gab am 28. April die Ergebnisse des zweiten Quartals 2022 bekannt, welches am 26. März 2022 endete. Das Unternehmen verzeichnete in diesem Quartal einen Rekordumsatz von 97,3 Milliarden US-Dollar, was ein Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt. Weiters stieg der Quartalsgewinn pro verwässerter Aktie auf 1,52 $. Apples operative Leistung generierte einen operativen Cashflow von über 28 Milliarden US-Dollar und ermöglichte es, im Laufe des Quartals fast 27 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückzuzahlen. Für sich betrachtet sind dies einzigartige Zahlen, doch in den vergangenen Jahren wurde die Aktie von Apple in lichte Höhen katapultiert. Aktuell sind die Marktteilnehmer nicht mehr bereit, diese hohen Multiples der Technologieaktien zu tragen und werfen auch diese Ikone der letzten Jahre auch aus den Portfolios.

Zum Chart

Der seit Anfang Januar 2019 gebildete Aufwärtstrend, wo der Kurs von 35,50 US-Dollar in der Spitze bis auf 182,94 US-Dollar Anfang Januar 2022 hochgelaufen ist, scheint gebrochen zu sein. Aktuell notiert der Kurs der Apple-Aktie wieder in Sphären vom Juni 2021 in Höhe von ca. 137 US-Dollar. Den Kursverlust aufgrund des beginnenden Ukrainekrieges konnte das Papier noch an der unteren Begrenzung des Aufwärtstrends stoppen. Auch die Veröffentlichung der Quartalszahlen am 28. April wurde von den Aktionären noch verdaut. Ab 5. Mai gab es aber beim Abverkauf der Aktien kein Tabu mehr und Apple verlor in den letzten 9 Handelstagen mehr als 15 Prozent an Kurswert. Trotz seiner Größe wird Apple noch als Wachstumswert gehandelt und sein KGV 2021/2022 beläuft sich auf 24. Bis 2023/24 ist ein für Apple niedriges Gewinnwachstum von insgesamt 14 Prozent geplant, was die Möglichkeit einer entscheidenden Verringerung des jeweiligen KGVs weiter in die Zukunft verschiebt. Und genau dieses Vermögen von Apple weiter stark zu wachsen, wird von immer mehr Marktteilnehmer aufgrund der Folgen der Inflation in Zweifel gezogen.