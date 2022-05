Wirtschaft Katar will Deutschland Flüssiggas schon 2024 liefern

Doha (dts Nachrichtenagentur) - Katar will Deutschland früher verflüssigtes Erdgas (LNG) liefern als bislang bekannt. "Wir wollen unsere US-Flüssiggasanlage Golden Pass in Texas, an dem Qatar Energy 70 Prozent hält, bereits 2024 so weit haben, dass wir nach Deutschland liefern können", sagte der Vizepremier des Golfstaats, Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, dem "Handelsblatt".