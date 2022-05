Wirtschaft DAX klettert am Freitagmorgen über 14.000 Punkte

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Freitag deutlich zugelegt. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.045 Punkten berechnet, 1,2 Prozent über Vortagesschluss.



Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 26.739,03 Punkten geschlossen (+1,27 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0568 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9463 Euro zu haben.





