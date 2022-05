WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), April

2022



+33,5 % zum Vorjahresmonat



+2,8 % zum Vormonat



Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im April 2022 um 33,5 % höher als

im April 2021. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war dies der

höchste Anstieg gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung im Jahr

1949. Im März 2022 hatte die Veränderungsrate bei +30,9 % und im Februar bei

+25,9 % gelegen. Im Vormonatsvergleich stiegen die gewerblichen Erzeugerpreise

im April 2022 um 2,8 %. Die aktuellen Daten spiegeln auch die Auswirkungen des

Kriegs in der Ukraine wider.





Hauptverantwortlich für den Anstieg der gewerblichen Erzeugerpreise imVorjahresvergleich ist weiterhin die Preisentwicklung bei Energie.Starke Preissteigerungen bei allen EnergieträgernDie Energiepreise waren im April 2022 im Durchschnitt 87,3 % höher als imVorjahresmonat. Gegenüber März 2022 stiegen diese Preise um 2,5 %, nachdem sieim März 2022 gegenüber Februar 2022 um 10,5 % gestiegen waren. Den höchstenEinfluss auf die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr bei Energie hatte Erdgas in der Verteilung mit einem Plus gegenüber April 2021 von 154,8 %. Kraftwerkezahlten für Erdgas gut viermal so viel wie ein Jahr zuvor (+307,0 %). FürIndustrieabnehmer war Erdgas 259,9 % teurer und für Wiederverkäufer 170,0 %.Die Preise für elektrischen Strom waren im April 2022 um 87,7 % höher als imApril 2021. Für Weiterverteiler kostete Strom 157,3 % mehr als ein Jahr zuvor,für Sondervertragskunden 85,6 %. Gewerbliche Anlagen zahlten 15,8 % mehr.Mineralölerzeugnisse waren 53,9 % teurer als im April 2021, jedoch sanken hierdie Preise gegenüber dem Vormonat März 2022 um 4,6 %. Leichtes Heizöl war mehrals doppelt so teuer wie ein Jahr zuvor (+102,1 %), Kraftstoffe kosteten 46,6 %mehr. Für beide Mineralölprodukte sanken jedoch die Preise gegenüber dem März2022 (leichtes Heizöl: -14,9 %, Kraftstoffe: -6,8 %).Ohne Berücksichtigung von Energie waren die Erzeugerpreise 16,3 % höher als imApril 2021 (+3,0 % gegenüber März 2022).Hohe Preissteigerungen bei den Vorleistungsgütern, vor allem bei Metallen,Dünge- und Futtermitteln sowie Verpackungsmitteln aus Holz Vorleistungsgüter waren im April 2022 um 26,0 % teurer als ein Jahr zuvor.Gegenüber März 2022 stiegen diese Preise um 4,1 %. Den höchsten Einfluss auf dieVeränderungsrate für Vorleistungsgüter gegenüber dem Vorjahr hatte dieVeränderungsrate für Metalle insgesamt mit einem Plus von 43,3 %. Hier stiegendie Preise für Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen um 59,8 %, Nichteisenmetalleund deren Halbzeug kosteten 32,8 % mehr. Betonstahl verteuerte sich im