49. Volkswirtschaftliche Tagung der OeNB und 35. SUERF-Kolloquium



Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) veranstaltet am 23. und 24. Mai 2022 gemeinsam mit SUERF - The European Money and Finance Forum eine zweitägige Konferenz zum Themenschwerpunkt Inflation. Rund 35 führende Expertinnen und Experten aus Zentralbanken, der Finanzwelt und dem universitären Bereich werden sowohl vor Ort im Kassensaal der OeNB als auch virtuell via Webex diskutieren.



Nach Jahren beständig unter dem Zielwert liegender Inflationsraten zieht die Teuerung seit 2021 deutlich an. Getrieben wird diese Entwicklung von mehreren Faktoren: der kräftigen Konjunkturerholung nach dem pandemiebedingten Abschwung; Störungen in den globalen Wertschöpfungsketten für Vorleistungsgüter und Endprodukte, die zum einen auf kurzfristige Faktoren im Zusammenhang mit der Pandemie, zum anderen auf eine mögliche Umkehr der Globalisierung zurückzuführen sind; der zyklischen Entwicklung bei Rohstoff- und Energieproduktion bzw. -preisen, die zum Teil auch mit bereits bestehenden oder erwarteten Klimaschutzmaßnahmen zusammenhängen könnte; sowie Engpässen am Arbeitsmarkt infolge pandemiebedingter struktureller Veränderungen von Arbeitskräftenachfrage und -angebot.

Die Frage, ob es sich bei den steigenden Inflationsraten um ein vorübergehendes oder eher dauerhaftes Phänomen handelt, wird intensiv diskutiert. Die Antwort hängt u. a. davon ab, wie sich Erwartungen und Löhne in Reaktion auf den Anstieg der Gesamtinflation entwickeln. Weltweit stehen Zentralbanken vor der Notwendigkeit, ihren Kurs zu verschärfen. Abzuwägen sind hierbei auf der einen Seite das Risiko, dass die geldpolitischen Zügel verspätet angezogen werden und die Inflation sich verfestigt, und auf der anderen Seite die Sorge, den Aufschwung nach der COVID-19-Krise vor dem Hintergrund der Folgen des Kriegs in der Ukraine und der Sanktionen des Westens gegen Russland abzuwürgen. Auf wirtschaftspolitischer Ebene ist das Zusammenspiel von Geldpolitik, Fiskalpolitik und Finanzstabilität insofern komplexer geworden, als hohe Verschuldung, hohe Vermögenspreise und klimapolitische Herausforderungen die wahrgenommene Entschlossenheit der Zentralbanken, die Inflation zu bekämpfen, potenziell beeinträchtigen.