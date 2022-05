Den Schwung vom Mittwoch auf der Unterseite, den wir am Mittwochabend an der 14.000 durch das Xetra-Handelsende stoppen konnten, führten wir direkt zum Donnerstagmorgen fort. In der Eröffnung gab es bereits ein Gap zu sehen, welches das Gap zum Dienstag vollständig umspannte.

Ein Boden war erst um 13.700 Punkten erreicht. Dort kam es zur Stabilisierung und später zu einem Rücklauf in Richtung der 14.000er-Region. Mit dem neuen Gap im Blick ist dies hier dargestellt:

20220519 Xetra-DAX Donnerstag

Ein negativer Tag blieb zurück, auch wenn der XETRA-Markt auf Tageshoch schloss:

20220519 Boerse Frankfurt

Mittelfristig ist der DAX damit weiterhin im Dreieck gefangen. Wir blickten auf diese Konstellation bereits gestern (Rückblick):

20220518 Xetra-DAX Stundenchart

Das Update vollzieht sich mit Berührung der unteren Linie wie folgt:

20220519 Xetra-DAX Stundenchart Dreieck

In der Nachbörse passierte am Abend nichts mehr, sodass die 13.900 weiterhin der "Deckel" blieb.

Beim großen Chartbild sehen wir wie beschrieben die Zuspitzung des Dreiecks, bestehend aus der Abwärtstrendlinie und den steigenden Tiefs dieses Monats. Und zwei Gaps überlagerten sich nun:

20220519 Xetra-DAX Stundenchart

Der Nachthandel verlief sehr positiv, sodass wir hier bereits am Morgen die 14.000 kurz sahen:

20220520 DAX Vorboerse

Ein Bereich, der mittelfristig schon mehrfach Bedeutung erlangte. Ich habe ihn im mittelfristigen Raster noch einmal optisch markiert:

20220520 DAX Endloskontrakt

Genau dort sehen wir nun die Reaktionen des Marktes am Morgen. Gelingt ein Re-Break der blauen Zone, sind auch 14.100 als Ziel direkt heute anlaufbar. Auf der Unterseite bleibt ein neues Gap zurück, auch das sollten wir im Blick behalten.

Dabei gehen wir täglich auf Aktien ein, die mit Quartalszahlen für Volatilität sorgen. Eine Auswahl der Aktien könnte die heutige Vorbörse bieten:

20220519 Earnings wochenausklang

Aus dem Wirtschaftskalender sind heute morgen wieder Daten aus England wichtig gewesen und erst am Nachmittag mit einer Rede aus dem EZB-Umfeld sowie dem EU-Verbrauchervertrauen noch etwas Volatilität zu erwarten.

Die Erzeugerpreise aus Deutschland und die anderen Prognosen sind hier entsprechend verzeichnet:

20220520 Wirtschaftsdaten

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart gleich viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den anderen Formaten vorbeischaust.

