- In der fünften Kohorte konnte für RECCE 327 (R327) bei intravenöser Verabreichung von 2.000 mg an die Probanden eine gute Sicherheit und Verträglichkeit nachgewiesen werden

- Der unabhängige Sicherheitsausschuss genehmigt eine sechste Kohorte mit 4.000 mg – das entspricht einer 80-fachen Steigerung der Dosis gegenüber der ersten Kohorte (50 mg)

- Die Probanden der sechsten Kohorte wurden bereits rekrutiert und die Verabreichung wurde gestartet

SYDNEY, Australien, 20. Mai 2022: Recce Pharmaceuticals Ltd. (ASX:RCE, FWB:R9Q) (das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, hat heute bekannt gegeben, dass in der fünften Kohorte einer klinischen Phase-I-Studie bei intravenöser Verabreichung von R327 in einer Dosierung von 2.000 mg der Hinweis auf ein günstiges Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil bei 10 gesunden männlichen Probanden erbracht werden konnte. Ein unabhängiger Sicherheitsausschuss hat nun den Start einer sechsten Kohorte mit 4.000 mg einstimmig genehmigt. die Probanden wurden bereits rekrutiert und die Verabreichung läuft.

James Graham, Chief Executive Officer von Recce Pharmaceuticals Ltd., erklärt: „Diese Daten bauen auf früheren Kohorten auf und bestätigen das überzeugende Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von RECCE 327, welches damit eine Lösung für Patienten mit Sepsis sein könnte. Diese Fortschritte stimmen uns äußerst optimistisch und wir haben daher rasch die Verabreichung an eine sechste Kohorte eingeleitet, in der wir R327 in einer hohen Dosierung von 4.000 mg beurteilen.“

Bei dieser Phase-I-Studie handelt es sich um eine randomisierte, plazebokontrollierte, parallele, doppelblinde Studie mit einmaliger Verabreichung in ansteigender Dosierung, die in der klinischen Studieneinrichtung von CMAX in Adelaide durchgeführt wird. Die Studie bewertet die Sicherheit und Pharmakokinetik von R327 bei 7 bis 10 gesunden Probanden pro Dosis in acht aufeinanderfolgenden Dosierungskohorten von 50 bis 16.000 mg (Studien-ID: ACTRN12621001313820). Derzeit sieht es danach aus, dass alle Dosisverabreichungen der ersten Studienphase bis zum zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden können.