Bunker Hill Mining treibt Arbeiten zum Minenbau voran!

Nach der erfolgreichen Finanzierung treibt Bunker Hill Mining den Minenbau auf dem gleichnamigen Silber-Zink-Projekt voran, wobei bereits vor dem offiziellen Start mit dem Abbau begonnen werden könnte. Vom Zinkmarkt kommen zudem gute Nachrichten.

Bunker Hill Mining: Arbeiten zum Minenbau werden vorangetrieben

Bunker Hill Mining (0,24 CAD | 0,18 Euro; US1206132037) treibt die Arbeiten für den Minenbau am Bunker Hill-Projekt in Idaho voran, um im kommenden Jahr die kommerzielle Produktion aufnehmen zu können. So wurde eine Pilotanlage für die Wasseraufbereitung kommissioniert. Zudem wurden auf der Liegenschaft bereits Vorbereitungen für den Bau der Infrastruktur vorgenommen, unter andere für die von Teck Resources gekaufte Mühle. Nicht zuletzt gibt es bereits Arbeiten im Untergrund, um den Zugang zu gewährleisten. Dabei soll es laut CEO Sam Ash möglich sein, bereits vor dem Start der kommerziellen Produktion mittels Toll Mining die ersten Umsätze zu generieren. Beim Toll Mining wird abgebautes Erz auf einer fremden Anlage verarbeitet und das Konzentrat dann weiterverkauft. So können Umsätze generiert werden, bevor die eigene Infrastruktur vollständig steht. Ash bestätigte zudem, dass man spätestens Ende 2023 die kommerzielle Produktion aufnehmen will. Die Aktie von Bunker Hill Mining hielt sich zuletzt recht stabil im Vergleich zu anderen Werten, musste aber auch leicht abgeben. Dies dürfte vor allem an der Schwäche beim Silberpreis liegen, dem zweiten wichtigen Produkt der Mine. Mit einem Börsenwert von rund 52 Mio. CAD und der Aussicht auf den Produktionsstart ist das Papier vor allem für antizyklisch agierende Anleger attraktiv, die jetzt die niedrigen Kurse für den Aufbau von Positionen nutzen können. Dies gilt auch mit Blick darauf, dass das Unternehmen den Bau bereits finanziert hat (siehe hier), eine weitere Verwässerung der Aktionäre also nicht zu befürchten ist. Dementsprechend sind auch die Analysten optimistisch. So gab Echelon ein Kursziel von 0,60 CAD für die Aktie aus (siehe hier).

Angebotslage auf dem Zinkmarkt angespannt

Nicht zuletzt gibt es auch weiterhin gute Nachrichten vom Zinkmarkt. Die Preise für Industriemetalle waren zwar jüngst mit dem Abverkauf am Aktienmarkt deutlich gefallen; an den Märkten wird eine globale Rezession befürchtet. Dennoch ist die Versorgungslage weiter angespannt. So war der Zinkmarkt im ersten Quartal laut dem Branchenverband International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) nahezu ausgeglichen. Zum Vergleich: Im Q1 2021 gab es noch einen Angebotsüberschuss in Höhe von rund 108.000 Tonnen. Laut ILZSG lagen die Gründe gleichermaßen an einem geringeren Angebot und an einer höheren Nachfrage. Das Angebot leidet unter den vor allem in Europa hohen Strompreisen unter Produktionskürzungen. Gleichzeitig zeigt sich die weltweite Nachfrage weiterhin stabil. Zink könnte dabei zunehmend eine Dynamik aus dem Bereich der Batterien erfahren, da neben Lithium-Ionen-Produkten auch Zink vermehrt zum Einsatz kommen wird.