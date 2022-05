PALMERS-Bademode 2022 Der Stoff, aus dem Sommerträume sind

Wien (ots) - Unter dem neuen Markenclaim "Fühlen wir" präsentiert die Kultmarke

PALMERS ihre aktuelle Bademode-Kollektion.



Spätestens seitdem der Frühling Einzug gehalten hat, planen die

Österreicher*innen ihren wohlverdienten Sommerurlaub. Ob Fernreise,

Österreich-Urlaub oder Auszeit im Freibad: Ein verspielter Bikini, ein

klassischer Badeanzug oder eine modische Badehose müssen dabei auf jeden Fall

mit ins Gepäck. "Die neue Swimwear-Kollektion von PALMERS verspricht nicht nur

einen aufregenden Sommer, sondern zeigt auch jene Trends, die heuer am Strand,

am Pool oder am Badeteich dominieren werden: Nachhaltige Bademode, puristische

Designs, kräftige Farben und optimaler Tragekomfort", erklärt Eva

Renk-Klenkhart, Head of Product bei PALMERS.



Trend 1: Nachhaltige Bademode