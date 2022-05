Trotz Zinserhöhungen in Aktien investieren / Für Investment-Experte Mario Lüddemann geht kein Weg am Aktienmarkt vorbei (FOTO)

Verl (ots) - Rücksetzer etwa beim Dow Jones und beim DAX werden derzeit oft mit

den Zinserhöhungen in den USA und den erwarteten in Europa begründet. Also raus

aus Aktien? Nein, sagt Investment-Experte und Buchautor Mario Lüddemann. Erstens

sei vieles an den Märkten schon eingepreist, zweitens dürfe man nicht zu

kurzfristig denken und drittens gebe es wegen der hohen Inflation keine

Alternative zum Kauf von Aktien oder Aktienfonds.



"Wer nicht quasi in Echtzeit zusehen will, wie sein vielleicht in Jahrzehnten

aufgebautes Vermögen dahinschmilzt, der muss Sachwerte kaufen", so Lüddemann,

der auch hochschulzertifizierter Managementtrainer ist. Die Kaufkraft sinke

derzeit stark, was letztlich der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine

geschuldet sei. "Voraussichtlich wird sich das momentane Inflationsniveau noch

zumindest sechs bis zwölf Monate halten."