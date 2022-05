Absturz der Adler Group Was wusste die Bafin? / 2021 keine Dividende / Dr. Stoll & Sauer bietet Anlegern Interessenbündnis

Lahr (ots) - Der in wirtschaftliche Turbulenzen geratene Immobilienkonzern Adler

Group S.A. muss sich einen neuen Wirtschaftsprüfer suchen. Das

Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG steht für die Adler Group und deren Jahres-

und Konzernabschluss 2022 nicht mehr zur Verfügung. Der in Luxemburg ansässige

Immobilien-Konzern hatte Ende April einen Jahresabschluss für 2021 vorgelegt,

für den die KPMG-Wirtschaftsprüfer das Testat verweigerten.

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/adler-group) Offensichtlich soll es bei der

Bewertung von Immobilien zu Manipulationen gekommen sein. Ohne ein solches

Testat sei die Adler Group von den Bank- und Kapitalmärkten abgeschnitten,

teilte Adler-Verwaltungsratsvorsitzende Stefan Kirsten mit. Die Aktie des

Unternehmens befindet sich seit Monaten auf Talfahrt. Die Verbraucher- und

Anlegerschutz Kanzlei Dr. Stoll & Sauer bietet betroffenen Anlegern ein

Interessenbündnis an und rät zur Beratung im kostenlosen Online-Check

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Die Kanzlei

ist auf Anleger- und Kapitalmarktrecht spezialisiert und gehört zu den führenden

im Abgasskandal.



Adler Group S.A. - Erinnerungen an Wirecard-Skandal werden wach