PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Freitag zugelegt und damit an den zaghaften Stabilisierungsversuch vom späteren Donnerstag angeknüpft. Zur Stütze wurde am Freitag ein Versuch Chinas, mit einem niedrigeren Referenzzinssatz für Immobilienkredit die Wirtschaft anzukurbeln. Der EuroStoxx 50 stieg am späten Vormittag um 1,44 Prozent auf 3693,34 Punkte.

Nicht ganz so stark ging es in Paris nach oben. Der Leitindex Cac 40 zog wegen der schwächelnden Luxusgüteraktien um ein Prozent auf 6337,11 Punkte an, der Londoner FTSE 100 kletterte dagegen dank fester Rohstofftitel um 1,95 Prozent auf 7445,38 Punkte.