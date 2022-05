KISS wird zum Wissens- und Logistikzentrum der FIFA-Initiative "Football For School"

Bhubaneswar, Indien (ots/PRNewswire) - Das in Bhubaneswar ansässige Kalinga

Institute of Social Sciences (KISS) hat sich auf dem Gebiet des Sports wieder zu

internationalem Ruhm aufgeschwungen. Kein Geringerer als der Weltfußballverband

FIFA zeigte sich bereit, seine Beziehungen zum KISS neu auszurichten, um die

Zusammenarbeit bei der Initiative "Football For School" in Odisha zu verstärken

und später auch in ganz Indien und Südasien tätig zu werden.



Eine entsprechende Absichtserklärung wurde zwischen Youri Djorkaeff, CEO der

FIFA-Stiftung, und Dr. Achyuta Samanta, Gründer von KISS, unterzeichnet. Das

Dokument enthält im Wesentlichen die Bedingungen, unter denen sich beide

Organisationen verpflichten, gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen -

insbesondere im Hinblick auf die Ausweitung des Programms "Football For School",

das bereits in zehn FIFA-Mitgliedsverbänden aktiv ist, heißt es in einer

Erklärung.