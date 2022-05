Grundsteinlegung des C1 am Berliner Alexanderplatz zum 20.05.2022 / Komplex setzt neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit und Innovation in der World of Work

Berlin (ots) -



- Letztes noch unbebautes Grundstück an der Karl-Liebknecht-Straße 14, Ecke

Gontardstraße wird mit 12.000 m2 Nutzfläche Bürogebäude bebaut

- Komplex repräsentiert heutige Standards in puncto Konnektivität,

Nachhaltigkeit und wirbt unter anderem für junge Beschäftigte

- Gregor Marweld (Geschäftsführer der C1 - Central One Midtown Offices GmbH):

"C1 erfüllt die Anforderungen eines Smart Buildings und zeigt sich für die

hohen Ansprüche der modernen New Work gerade nach Corona gewappnet."



Das letzte noch unbebaute Grundstück an der Karl-Liebknecht-Straße 14, Ecke

Gontardstraße wird im Rahmen einer Blockrandbebauung zu einem 12.000 m2 großen,

multifunktionalen Bürogebäude - dem Central One Midtown Offices GmbH, kurz C1.

Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt 200 Mio. EUR und wird im Rahmen des

KfW Effizienzhaus 55-Programms gefördert.