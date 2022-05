Bayreuth (ots) - Live erleben - den persönlichen Austausch mit der Branche und

die innovativen Produkt-Highlights aus den Bereichen Kompression, Orthopädie und

Footcare. Das stand bei medi im Fokus der diesjährigen OTWorld vom 10. bis 13.

Mai in Leipzig. Highlights: Die digitale Erlebnisfläche animierte die

Fachbesucher zur Interaktion. Ein besonderes Interesse galt auch der Weltneuheit

bow, einem innovativen Einlagenkonzept von medi. Die OTWorld ist der größte und

international führende Branchentreffpunkt für Hersteller, Händler und

Leistungserbringer in der modernen Hilfsmittelversorgung. 18.800 Besucher aus 86

Ländern waren angereist, um sich vor Ort über die Neuheiten der 440 Aussteller

zu informieren und sich wieder persönlich auszutauschen.



medi erleben mit medi vision und digitalen Footcare Systemen





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Eine der Hingucker bei medi war die digitale Interaktionsfläche am Messestand:Das innovative nahezu berührungslose Maßnehmen mit medi vision wurde von denFachbesuchern gegenseitig mit großem Interesse ausprobiert. Per Tablet nahmendie Experten aus dem Fachhandel jeweils Maß und wurden von der App Schritt fürSchritt durch die Auswahl der optimalen Kompressionsversorgung geleitet. Übergroßflächige LED-Leinwände konnten auch weitere Besucher an der innovativen Artder Versorgung teilhaben.Beliebt waren auch die digitalen Systeme zur Darstellung des Fußstatus:Pedomedic (Pedobarografie System), Gomedic 3D (plantarer 3D Fuß-Scanner) undInsolemedic (Innensohlen-System zur Darstellung der Druckverteilung am Fuß, mitdenen Fußdaten statisch und / oder dynamisch erfasst werden können.). DieFachbesucher nutzen die Möglichkeit, die digitalen Systeme live anzuwenden. ImAnschluss konnten sie sich beispielsweise ihren Fußstatus erklären oder eineEinlage konstruieren lassen. Denn die erzeugten Daten bilden die Basis für dieanschließende CAD-Einlagenkonstruktion. Die Fertigungsweise dieser Einlagenverbindet so digitale Versorgungskonzepte mit klassischer Handwerkskunst. medipräsentierte eine Auswahl für Sport-, Kinder- und Alltagsversorgungen (auch fürbesonders druckempfindliche Füße) zusammen mit der dazugehörigenKonstruktionssoftware auf der Messe.Compression: Versorgung bereits ab der Entstauung - mit circaidMit dem circaid Produktportfolio können Patienten jetzt bereits in derEntstauungsphase bei ausgeprägten venösen Ödemen, Lymphödemen sowie in derTherapie des Offenen Beines (Ulcus cruris venosum) versorgt werden. Die Vorteileliegen in der intelligenten Konzeption der medizinischen adaptiven Kompression:Mit der Druckmesskarte (Built-In-Pressure System) kann der therapeutisch