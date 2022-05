Weleda auch 2021 stabil (FOTO)

Arlesheim/Schwäbisch Gmünd (ots) - 425 Mio. Euro Umsatz konnte die Weleda AG im

Jahr 2021 erzielen und blieb damit stabil in schwierigen Zeiten. Das

Betriebsergebnis lag aufgrund erhöhter Investitionen unter dem Vorjahr, während

das konsolidierte Jahresergebnis sich nur unwesentlich veränderte. Zu seiner

Generalversammlung 2022 hat das Unternehmen seinen Jahresbericht 2021

(https://www.weleda.de/geschaefts-und-nachhaltigkeitsbericht) vorgelegt.



Das Jahr 2021 war wegen der weiter anhaltenden Pandemielage durch Volatilität

und Unberechenbarkeit geprägt. Der Gesamtumsatz der Weleda Gruppe nahm im

vergangenen Jahr von 424 Mio. Euro auf 425 Mio. Euro leicht zu. Die beiden

Geschäftsbereiche Naturkosmetik und Pharma entwickelten sich unterschiedlich.

Während der Gesamtumsatz der Naturkosmetik im Vergleich zum Vorjahr um rund 3

Prozent zulegte, verringerte sich der Arzneimittelumsatz um 10 Prozent. Im

Bereich der Naturkosmetik konnten fast alle Regionen zum Wachstum beitragen. In

der Arzneimittelsparte erholten sich einige Märkte, während der französische

Markt weiter unter dem Wegfall der Erstattung homöopathischer und

anthroposophischer Arzneimittel durch die Krankenkassen litt.





Das Betriebsergebnis 2021 lag mit 13 Mio. Euro unter dem Vorjahr (22 Mio. Euro).Dies lag hauptsächlich an Investitionen in den Markt, höheren Abschreibungendurch Modernisierung und Ausbau der Produktionsanlagen sowie Herausforderungenin der Arzneimittelsparte. Bedingt durch geringere Wechselkursverluste undgeringere Steueraufwendungen nahm das konsolidierte Jahresergebnis in Höhe von 7Mio. Euro gegenüber 2020 (8 Mio. Euro) nur leicht ab. Durch den erwirtschaftetenGewinn konnte die Eigenkapitalquote weiter auf 54,1 Prozent erhöht werden(Vorjahr 53,8 Prozent).Das Nettofinanzvermögen hat im Geschäftsjahr hauptsächlich durch hoheInvestitionen um 5 Mio. Euro abgenommen und beträgt rund 68 Mio. Euro. DasUnternehmen ist weiterhin schuldenfrei.Zukunftsprojekte laufen weiterZu den wichtigsten Weichenstellungen für die nächsten Jahre zählen dieErneuerung der Infrastruktur mit dem Kernelement eines neuen Logistikcampus inDeutschland am Standort Schwäbisch Gmünd, sowie der Modernisierung und demAusbau der Produktionsanlagen am Schweizer Standort. Investitionen in dieIT-Infrastruktur sowie in Forschung und Entwicklung sowohl für die Naturkosmetikals auch verstärkt für pharmazeutische Produkte. Die Erweiterung derServiceangebote von Weleda und die Weiterentwicklung desNachhaltigkeitsprogramms bildeten weitere Schwerpunkte im Jahr 2021. Als neu