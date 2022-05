Wie wichtig ist Video Content Marketing für Unternehmen?

Berlin (ots) - Videos sind so beliebt, dass große und kleine Unternehmen immer

mehr Geld in die Erstellung von Videoinhalten investieren. Menschen über einen

längeren Zeitraum auf der Firmen-Website zu halten, ist ein effektiver

SEO-Ansatz. Mit Videos wird die Absprungrate gesenkt und Youtube ist eine

direkte Google-Tochter, folglich wird sich das Suchmaschinenranking der Homepage

verbessern.



Da die Verbraucher nicht von ihren Handys, Desktops oder TVs wegschauen können,

haben Unternehmen eine tolle Gelegenheit, von der Kraft des

Video-Content-Marketings zu profitieren. Youtube wird immer häufiger in der

organischen Google-Suche angezeigt, dies unterstreicht, dass der Einfluss von

Video-Content weiter zunimmt und deutsche Firmen profitieren davon. Trotz der

Tatsache, dass es zahlreiche Videos gibt, sollte man unbedingt auf eine gute

Qualität achten. Nur Videos, die man selbst gerne ansehen möchte, sollten daher

das Streaming-Licht erblicken.