Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 20.05.2022

Kursziel: 200,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Vorläufige Q1-Zahlen von einem großen Lizenzdeal geprägt: EBIT-Marge dadurch temporär bereits über mittelfristiger Zielsetzung

GK Software hat gestern vorläufige Zahlen für das Jahresauftaktquartal vorgelegt und die Wachstumsdynamik insbesondere in der Bottom-Line fortgesetzt. Aufgrund des Abschlusses eines größeren On-Premises-Projekts dienen die präsentierten Ergebnisse jedoch nicht als geeignete Run-Rate für das Gesamtjahr.



[Tabelle]



Hintergrundinformationen: Zwar durchläuft GK Software gegenwärtig eine umfassende Cloud-Transformation. Nichtsdestotrotz entschieden sich in 2021 noch rund die Hälfte der CLOUD4RETAIL-Neukunden für einen klassischen Lizenz- bzw. On-Premises-Vertrag. Das führt zu erheblichen sequenziellen Schwankungen sowohl in der Top- als auch in der Bottom-Line. Während die Umsatzrealisierung bei einem On-Premises-Vertrag überwiegend zu Vertragsbeginn erfolgt, wird sie im SaaS-Modell über die Vertragslaufzeit gestreckt. Entsprechende Kosten (z.B. Beratung, Implementierung) verschieben sich zeitlich jedoch nicht. Dadurch können ausgewiesene Umsatz- und Ergebnisgrößen innerhalb eines Quartals je nach Vertragsmodell der akquirierten Projekte stark voneinander abweichen und sind folglich bei GK nur äußerst schwer prognostizierbar.



Zahlenwerk deutet auf einen der größten Lizenz-Deals in der Historie hin: Für gewöhnlich ist Q4 bei Software-Anbietern das stärkste Quartal. Auch GK erzielte von 2016 bis 2021 in diesem Vierteljahr durchschnittlich 28,9% seiner Erlöse. In dem Zeitraum war der Umsatz in Q1 zudem nie höher als im vorherigen Schlussquartal. Die nun berichteten Erlöse von 39,8 Mio. Euro in Q1/22 (+30,8% yoy) liegen hingegen +13,4% über den Umsätzen aus Q4/22. Angesichts dessen gehen wir davon, dass das der Lizenzumsatz des abgeschlossenen On-Premises-Projekt rund 5 Mio. Euro beträgt. Somit profitiert GK offensichtlich abermals von der Konzentration auf große dezentralisierte Filialunternehmen, denen trotz derzeitiger Widrigkeiten weiterhin Investitionsbudgets zur Verfügung stehen.



Ziele für 2022 bestätigt: Die Ende April mit Vorlage des Geschäftsberichts herausgegebene Gesamtjahresprognose wurde bekräftigt. So avisiert GK einen "ähnlichen Anstieg der Umsatzerlöse wie in 2021" (+11,3% yoy; MONe: 12,0% yoy) und eine "weitere leichte Verbesserung der operativen EBIT-Marge" (2021: 10,6%; MONe: 13,3% yoy). Die berichtete EBIT-Marge von 13,2% ist im Vorjahr durch einen Buchgewinn infolge des Verkaufs der AWEK microdata GmbH verzerrt.



Fazit: Die vorläufigen Zahlen des ersten Quartals untermauern unsere positive Sicht auf den Investment Case. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 200,00 Euro.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24245.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°