Arbeitswelt im Wandel 2022 veröffentlicht / BAuA fasst Daten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz kompakt zusammen

Dortmund (ots) - Einmal im Jahr gibt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und

Arbeitsmedizin (BAuA) mit der "Arbeitswelt im Wandel" einen Überblick über die

wichtigsten Daten im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Basierend auf dem Bericht

"Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2020" (SuGA 2020) informiert die

kompakte Broschüre mit anschaulichen Grafiken Praktiker des Arbeitsschutzes und

die interessierte Öffentlichkeit gleichermaßen. Dabei bildet sie Themen, wie

Erwerbstätigkeit, Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, Arbeitszeit oder

demografischer Wandel ab.



So ist etwa die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland leicht gesunken. Im Jahr

2020 waren 41,6 Millionen Menschen erwerbstätig, die meisten in einem abhängigen

Beschäftigungsverhältnis (91 Prozent). Gleichzeitig ist die Unfallquote mit 19,4

Arbeitsunfällen je 1.000 Vollarbeiter auf den bisher niedrigsten Stand gesunken.

Die Zahlen spiegeln dabei zum Teil die Auswirkungen der Pandemie wider.