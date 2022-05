(PLX AI) – Deere Q2 net income USD 2,098 million vs. estimate USD 2,080 million.Q2 revenue USD 13,370 millionOutlook FY net income USD 7,000-7,400 million, up from USD 6,700-7,100 million previouslySays demand for farm equipment will continue …

Deere Raises FY Outlook to $7-7.4 Billion After Q2 Earnings

