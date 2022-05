Größter Einzelauftrag in der Geschichte von HMD Global Deutsche Bahn bestellt 12.000 Nokia X20 Smartphones und 15.000 Nokia T20 Tablets

Ratingen (ots) - Die Deutsche Bahn stattet ihre Fernverkehrssparte mit mobilen

Endgeräten von HMD Global neu aus und setzt dabei ein Zeichen in Richtung

Nachhaltigkeit: Die an die Deutsche Bahn verkauften Nokia Phones und Tablets

erhalten 4 Jahre lang Security Updates, um einen längeren Lebenszyklus zu

gewähren. Zusätzlich wird HMD Global im Rahmen seiner "Let's plant

together"-Initiative über 100.000 Bäume in Kooperation mit Ecologi pflanzen.



HMD Global, the Home of Nokia Phones, hat sich im Rahmen einer

herstellerneutralen Ausschreibung den Zuschlag für die Modernisierung der

mobilen Endgeräte für die Mitarbeiter*innen der DB Fernverkehr AG (DB)

gesichert. In der ersten Stufe wird HMD Global 12.000 Nokia X20 Smartphones

sowie 15.000 Nokia T20 Tablets an die DB ausliefern. Die Nokia Phones und

Tablets sind von Google "Android Enterprise Recommended" (AER) verifiziert und

damit für den professionellen Einsatz in Unternehmen empfohlen. Um die

Einsatzdauer der mobilen Endgeräte zu verlängern, stellt HMD Global vier Jahre

lang monatliche Security Updates und drei Software Upgrades bereit.