An der NYSE schloss die Aktie den gestrigen Handelstag mehr als neun Prozent im Minus ab. Ein Anteilsschein kostete bei Börsenschluss 32,43 US-Dollar (Stand:19.05.2022).

Harley‑Davidson muss wegen möglicher Qualitätsprobleme die Produktion stoppen. Die Aktie bricht daraufhin an der New York Stock Exchange (NYSE) ein.

Motorradhersteller Harley‑Davidson: Aktie crasht heftig – Was ist da los?

