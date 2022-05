G7-Staaten geben Ukraine zusätzliche 9,5 Milliarden Dollar

KÖNIGSWINTER (dpa-AFX) - Die sieben führenden Industrienationen wollen die Ukraine mit zusätzlichen, kurzfristigen Budgethilfen in Höhe von 9,5 Milliarden Dollar (knapp 9 Mrd Euro) unterstützen. Darauf verständigten sich die Finanzminister der G7-Staaten am Freitag auf dem Petersberg bei Bonn. Seit Jahresbeginn hätten sie damit insgesamt 19,8 Milliarden Dollar an Finanzhilfen für die Ukraine mobilisiert, hieß es in der Abschlusserklärung des Ministertreffens. Das Geld soll helfen, die grundlegenden staatlichen Leistungen des kriegsgebeutelten Landes aufrechtzuerhalten und Finanzierungslücken zu schließen.

"Wir stehen an der Seite der Ukraine", betonte Finanzminister Christian Lindner (FDP). Die finanzielle Situation des Landes dürfe nicht seine Möglichkeiten einschränken, militärisch zu agieren und sich gegen den russischen Angriff zur Wehr zu setzen. Das Hilfspaket werde sicherstellen, dass die Ukraine in der voraussehbaren Zukunft finanziell handlungsfähig sei.