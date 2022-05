Diese Arbeitgeber sind in Deutschland Spitze / Studie zur Arbeitgebermarke (FOTO)

Eschborn (ots) - Wer sind die beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands? Ganz oben

auf dem Siegertreppchen stehen in 2022 BMW Group, ZF Friedrichshafen und Siemens

- zum 2. Mal in Folge. Was sie als Arbeitgeber auszeichnet, zeigen die aktuellen

Ergebnisse der Studie Randstad Employer Brand Research.



Was muss ein attraktiver Arbeitgeber bieten? Und welche Unternehmen stehen bei

deutschen Arbeitnehmer:innen hoch im Kurs? Die Befragten der Studie Randstad

Employer Brand Research 2022 (https://www.randstad.de/hr-portal/employer-brandin

g/employer-brand-research/laenderbericht/) haben gewählt: Die Top-Arbeitgeber

Deutschlands sind die BMW Group, ZF Friedrichshafen und Siemens - und das

bereits im zweiten Jahr in Folge. "Unsere Studie verdeutlicht, was diese

Arbeitgeber richtig machen. Sie punkten bei Arbeitnehmer:innen mit finanzieller

Stabilität, einem attraktiven Gehalt und einem sehr guten Ruf - aber auch

interessante Arbeitsinhalte und Karrieremöglichkeiten spielen bei ihrer Wahl

eine wichtige Rolle", sagt Richard Jager, CEO von Randstad Deutschland.