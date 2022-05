Berlin (ots) - Nach zwei Jahren Corona-Pandemie mit zahlreichen Sonderaufgaben

stehen den Apotheken neue Herausforderungen bevor - vom Roll-Out des E-Rezeptes

über die Einführung neuer Pharmazeutischer Dienstleistungen bis zur Durchführung

von Grippeschutzimpfungen. Zugleich muss die Politik die Finanzierung der

Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) stabilisieren, um die

Gesundheitsversorgung der Bevölkerung auch künftig zu gewährleisten. Dabei

werden auch Honorarkürzungen bei Leistungserbringern immer wieder diskutiert.



Anlässlich des Tags der Apotheke, der jedes Jahr am 7. Juni stattfindet, möchten

wir mit Ihnen über diese und weitere aktuelle Fragen sprechen - und Ihnen das

Leistungsspektrum der öffentlichen Apotheken anhand unseres neuen Statistischen

Jahrbuchs "Die Apotheke: Zahlen, Daten, Fakten 2022" vorstellen. Wir laden Sie

Hybrid-Pressekonferenz"Tag der Apotheke 2022: Herausforderungen für die Arzneimittelversorgung"mit ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwieningam Freitag, 3. Juni 2022, um 10.00 Uhr,im Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10115 Berlin,oderim Live-Stream unter http://www.pressekonferenz.tvFür eine Teilnahme vor Ort melden Sie sich bitte per E-Mail untermailto:presse@abda.de bis Dienstag, 31. Mai 2022, an und beachten Sie diegeltenden Corona-Regeln (z.B. FFP2-Masken). Falls Sie nicht vor Ort teilnehmen,können Sie Ihre Fragen gerne vorab per E-Mail schicken oder im Live-Chat aufhttp://www.pressekonferenz.tv stellen.Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter mailto:presse@abda.de bzw.telefonisch unter 030 40004-132 zur Verfügung. Weitere aktuelle Informationenunter: http://www.abda.de/tda2022Pressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 4000 4132, mailto:presse@abda.deChristian Splett, Stellv. Pressesprecher, 030 4000 4137, mailto:c.splett@abda.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7002/5227736OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände