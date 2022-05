CellCarta erweitert Proteomik-Portfolio mit innovativen Immuno-MRM-Assays von Precision Assays

Die Übernahme des großen Spektrums an zielgerichteten Massenspektrometrie-Assays von Precision Assays, die gemäß den Tier-2-Richtlinien des Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium (CPTAC) des National Cancer Institute charakterisiert sind, erweitert die Fähigkeiten von CellCarta bei gebrauchsfertigen Multiplex-Proteinquantifizierungsangeboten, die für den Einsatz in klinischen und vorklinischen Studien im Bereich der Immunonkologie bereit sind, erheblich. „Das umfangreiche Portfolio an robusten Assays von Precision Assays, die gemäß den CPTAC-Richtlinien charakterisiert sind, und seine etablierten Wirksamkeitsnachweise werden es CellCarta ermöglichen, die Sondierungsstudien und therapeutischen Entwicklungsstrategien seiner Kunden vertrauensvoll zu unterstützen und ihnen Lösungen zur Bewältigung wichtiger klinischer Herausforderungen und zur Weiterentwicklung ihrer immunonkologischen Programme anzubieten. Angesichts der Expertise von CellCarta in der Proteinquantifizierung können diese Immun-MRM-Panels weiter validiert werden, um sekundäre und primäre klinische Endpunkte zu unterstützen", erklärte Lorella Di Donato, Chief Operating Officer von CellCarta in den Abteilungen Immunologie und Proteomik. Der Erwerb des Portfolios an validierten Assays von Precision Assays stärkt die Wachstumsstrategie von CellCarta, der führende Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Präzisionsmedizin zu werden, und ermöglicht es dem Unternehmen, die Proteomik-Dienstleistungen von der Entdeckung auf den klinischen Bereich auszuweiten.

Seite 2 ► Seite 1 von 2