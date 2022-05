Casino Guru klärt auf: Deutsche Glücksspiellizenz im Überblick

Mit dem Glücksspiel ist das so eine Sache. Was ist Glücksspiel? Und warum wird das, was in Deutschland als Glücksspiel gilt, überhaupt so genannt? Fragen über Fragen, da wird es Zeit, dass Casino Guru Sie an die Hand nimmt und für Aufklärung sorgt.

Glücksspiel: Eine Definition

Bevor Casino Guru sich um die einzelnen rechtlichen Vorschriften kümmert, die in Deutschland für Glücksspiel gelten, soll erst einmal eine Begriffsklärung vorgenommen werden. Bevor Sie also hier mehr über Glücksspiel lesen, sollen Sie erst einmal erfahren, was Glücksspiel überhaupt ist. Juristisch betrachtet beschreibt Glücksspiel eine Tätigkeit, bei welcher Vermögenswerte auf den Ausgang einer bestimmten Situation gesetzt werden. Glücksspiel bedeutet also, dass Sie bares Geld setzen und dabei auf den Ausgang eines Spiels setzen. Dabei kommt es in der Regel nicht auf Ihre Geschicklichkeit an, sondern die meisten Glücksspiele beruhen auf dem Zufallsprinzip. Was zum Glücksspiel in Deutschland gehört, verrät Ihnen Casino Guru im nächsten Absatz.

Casino Guru definiert: Diese Arten von Glücksspiel gibt es

Prinzipiell lässt sich das Glücksspiel in Deutschland in vier verschiedene Arten einteilen.

1. Der klassische Spieleautomat

Sicherlich erinnern Sie sich noch an Ihren letzten Kneipenbesuch. In irgendeiner Ecke stand er, der klassische Spielautomat. Diese Automaten stehen in vielen Lokalen und sind für jedermann zugänglich, solange keine gesetzlichen Verfehlungen dabei eingegangen werden. So darf z.B ein Kind nicht am Automaten in der Kneipe zocken.

2. Spielehallen und reale Casinos

Zum zweiten Bereich gehören Casinos und Spielhallen, die Sie zumindest in vielen größeren deutschen Städten finden können. Dort können Sie auch am Automaten spielen, es sind aber auch Kartenspiele wie Black Jack oder Poker möglich. Zudem darf das gute alte Roulette in einer Spielhalle nicht fehlen. Um diese Spiele möglich zu machen müssen und mussten die Casino-Anbieter gewisse Lizenzauflagen erfüllen, was in der Vergangenheit gar nicht so einfach war, wie Casino Guru Ihnen noch verraten wird.

3. Online-Casinos

Im digitalen Zeitalter können wir uns sicher sein, dass es alles, was Sie in den Spielhallen vor Ort vorfinden, inzwischen auch im Internet gibt. Für diesen Bereich, der unabhängig von etwaigen Öffnungszeiten ist und es beinahe jedem ermöglicht, an Glücksspielen teilzunehmen, mussten zwingend gesetzliche Regelungen gefunden werden. Trotz positiven Schritten in Richtung Sicherheit hatten diese Regelungen auch einschneidende Konsequenzen in der Online-Casino-Welt.