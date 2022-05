Risen Energy stellt auf der Intersolar Europe 2022 sein neuestes Aufdach-Solarmodul mit 210 mm großen Wafern vor

NINGBO, China, 20. Mai, 2022 /PRNewswire/ -- Risen Energy („das Unternehmen"), ein führender Hersteller von Solarmodulen in China, nahm an der Intersolar Europe 2022 teil, wo vom 11. bis 13. Mai die gesamte Palette der neuesten Solarlösungen ausgestellt wurde. Unter den am Stand A1.260 präsentierten Produkten stand das RSM130-8-430-450M als neuestes Mitglied der TITAN-Familie von Risen Energy im Mittelpunkt. Das Photovoltaik (PV)-Modul für Wohngebäude übernimmt die modernsten Technologien der TITAN-Serie und zeichnet sich durch außergewöhnliche Zuverlässigkeit, Effizienz und eine beispiellose Leistung von bis zu 450 Wp aus, was es zu einem der idealsten Produkte für Aufdach-Solaranlagen macht.

„Wir freuen uns, wieder einmal die Gelegenheit zu nutzen, um unsere neuesten PV-Produkte sowie eine breite Palette an weltweit führenden Solar-Innovationen auf der weltgrößten Messe für Solarenergie vorzustellen. Das 210-mm-Solarmodul von Risen Energy hat in den letzten Jahren weltweit Anerkennung gefunden. Das ist ein starker Beweis für das Vertrauen unserer Kunden in die PV-Produkte der Serien TITAN, NewT@N und Hyper-ion von Risen Energy", erklärte Wissin Ye, der Produktmanager von Risen Energy.