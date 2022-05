STUTTGART (dpa-AFX) - Trotz vielfältiger Belastungsfaktoren sehen Experten noch leichtes Erholungspotenzial an den Börsen. Dies setze aber insbesondere voraus, dass die Geldpolitik nicht zu sehr gestrafft werde und die Wirtschaft der Eurozone nicht im Zuge eines Lieferstopps von russischem Erdgas in die Rezession rutsche. Dann könnte der Rückenwind von der Konjunktur die Aktienmärkte stützen.

"Von der außerordentlichen Gemengelage an Risiken ist bereits viel in den Kursen berücksichtigt", sagte am Freitag etwa Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel, der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX auf der Anlegermesse Invest in Stuttgart. Der Fachmann geht in seinem Basisszenario davon aus, dass weder die USA noch Europa, China oder die Weltwirtschaft in diesem Jahr einen ausgeprägten wirtschaftlichen Abschwung erleiden, so dass die Aktienmärkte nach ihren deutlichen Verlusten seit Januar Ende des Jahres höher stehen könnten als aktuell.