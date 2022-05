Nach Ausbruch der Corona-Pandemie ging es für die Nike-Aktie kurzzeitig auf 60,00 US-Dollar abwärts, anschließend schossen die Notierungen in fünf Wellen auf 179,10 US-Dollar bis Ende 2021 hoch. An dieser Stelle drehte der Trend, seither herrscht merklicher Abgabedruck, derzeit notiert Nike um 107,25 US-Dollar. Zeitgleich steuert der Wert aber dadurch den wichtigen Unterstützungsbereich aus 2020 an, wo die Wahrscheinlichkeit auf eine nachhaltige Trendwende sehr groß ist. Damit würde auch die gesamte Übertreibung der Corona-Krise gesund abgebaut werden.

Long-Chance naht

Aktuell muss noch von weiterer Abgabebereitschaft der Investoren ausgegangen werden, Rücksetzer auf 105,40 und darunter glatt 100,00 US-Dollar sind stark anzunehmen. Anschließend könnte die Aktie dann in eine Stabilisierungsphase übergehen, die von hoher Volatilität begleitet werden dürfen. Dort würde bei einem sich abzeichnenden Boden eine Long-Chance entstehen und könnte einen Rückläufer zunächst an 114,49 und darüber 125,44 US-Dollar beinhalten. Ein Kursrutsch 100,00 Dollar sollte vermieden werden, in diesem Szenario müsste nämlich Abschläge auf 93,70 US-Dollar zwingend eingeplant werden.