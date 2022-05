NEW YORK (dpa-AFX) - Die Tesla-Aktien sind am Freitag auf den tiefsten Stand seit Juli 2021 gefallen. Zweieinhalb Stunden vor dem Börsenschluss büßten sie 10,6 Prozent ein und kosteten gut 634 Dollar. Mit diesen Verlusten belasteten sie auch den Nasdaq 100 und den S&P 500 . In beiden Indizes sind die Papiere des E-Autoherstellers notiert.

Für den S&P 500, in dem zugleich zahlreiche Technologiewerte enthalten sind, ging es um 2,25 Prozent auf 3813 Zähler bergab. Seit Jahresanfang belaufen sich die Verluste für den marktbreiten und deshalb aussagekräftigen Index nun auf 20 Prozent, womit sich der Index in einem Bärenmarkt befindet.